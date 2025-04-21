Ukraynalı Çocukların Resim Sergisi Antalya\'da

Ukrayna'da savaş koşullarında yaşayan ve savaş nedeniyle farklı ülkelerde yaşamak zorunda kalan 215 Ukraynalı çocuğun yaptığı "Ukrayna Hayalinin Yüzleri" resim sergisi Antalya'da açıldı.

Resim sergisi Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisinin talimatıyla, Tüm Ukrayna Yurtseverleri Derneği inisiyatifiyle ve Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu desteğiyle Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, buradaki konuşmasında, savaştan kaçan binlerce Ukraynalı ailenin sığınağı haline gelen Antalya'da sergiyi açma imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesine teşekkür etti.

Voronin, serginin savaşın politik yönünü değil çocukların barış umudunu çizerken hissettiklerini ve yuvası yok olanların, onları koruyan annelerine son kez sarılanların hikayesini anlattığını dile getirdi.

Tüm olumsuzluklara rağmen Ukraynalı çocukların hayal kurmaya devam ettiğini belirten Voronin, "Onlar çiçeklerle, güneşle ve mutlu insanlarla dolu renkli bir Ukrayna çiziyorlar. Savaşın sona erdiği bir geleceğe mektuplar yazıyorlar. Annelerinin sesi ve pişirdiği böreklerin kokusuyla dolu evlerine dönmeyi hayal ediyorlar. ve düşünmesi bile zor acıları yaşamış olanlar bile, 'Herkes hayatta kalsın. Kimse artık ağlamasın. Budur benim hayalim.' diyorlar." ifadesini kullandı.

Voronin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ukraynalı çocuklara verdikleri önem için Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin Ukraynalı çocukları savaşın başından itibaren çok koruduğunu vurgulayan Voronin, şunları dile getirdi:

"Savaşın ilk günlerinde Antalya bölgesine bine yakın çocuk tahliye edildi. Onlar burada 2 sene boyunca sakin bir yaşam sürme imkanı kazandılar. Aynı zamanda yarın, bayram dolayısıyla Alanya bölgesine Ukrayna'dan gelen bir çocuk grubunu karşılamaya gideceğiz. Savaş zorluğu yaşayan, babaları ölen ya da Rusya tarafından tutuklu olan çocuklardan oluşan bu grup Türkiye'nin desteğiyle buraya moral kazanmaya, dinlenmeye geliyor. Ukrayna'dan gelen bazı çocukları hala Türkiye'de bulunuyor ve tüm ihtiyaçları Türkiye tarafından karşılanıyor."

Programda, yetişkinler ve Ukraynalı çocuklar çeşitli dans gösterisi, müzik ve şiir dinletisi sundu.

Gösterilerin ardından ziyaretçiler, Ukrayna'nın 22 bölgesinden ve 11 farklı ülkeden toplam 215 Ukraynalı çocuğun hayallerini çizdiği resimler ile yolladıkları mesajların yer aldığı sergiyi gezdi.

Sergi, 27 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.