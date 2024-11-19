Ula Göleti\'nde Su Seviyesi Düşüyor

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Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığı nedeniyle Ula Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi.

Etrafı çam ağaçlarıyla kaplı florası zengin gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanları dolayısıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki gölete gelenler, suların kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildiğini gördü.

Suların çekildiği alan ve oluşan adacıklar dronla görüntülendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, AA muhabirine, göletteki suyun dip seviyelerde olduğunu söyledi.

Bu bölgedeki barajların büyük bölümünün de kuruyarak dip seviyeleri gördüğünü belirten Özçelik, "Bölgede hafta sonu oluşan yağışlar kentsel alanlarda su baskınlarına yol açarken sezonun ilk yağışı olması nedeniyle zemin neminin bir miktar artmasına yol açtı. Ancak baraj seviyelerinin yükselmesine yol açacak ciddi bir yağış söz konusu olmadı." dedi.

Kış ayları boyunca gelecek yağışlarla baraj ve göletlerdeki su seviyelerinin bir miktar artmasını umduklarını dile getiren Özçelik, bahar yağışlarının düşük olması ve kuraklığın gelecek yıl da etkisini sürdürmesi durumunda kuraklığın etkilerini daha fazla hissetme riskinin bulunacağını ifade etti.

Bu nedenle kuraklık etkilerini yoğun hisseden şehirlerde gereken önlemlerin alınması gerektiğini anlatan Özçelik, "Bölgedeki birçok baraj ve gölet şu an su alınamaz durumda. Tedbir alınmazsa sadece içme suyu değil sulama ve enerji temini noktasında da zorluklar yaşanabilir." diye konuştu.