Ulaş Karasu'dan Uraloğlu'na Sert Eleştiri

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun kişisel verilerin sızdırıldığına dair yaptığı açıklamaları eleştirdi. Karasu, "Bu konu, üç beş cümleyle geçiştirilemez ulusal güvenlik meselesidir. Hukuk önünde hesap vereceksiniz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, önce kişisel verilerin sızdığını söyleyen, daha sonra konuşmasının "cımbızlandığını" ifade ederek böyle bir gündem olmadığını öne süren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösterdi. Karasu, bu konunun ulusal güvenlik sorunu olduğunu belirtti ve "Hukuk önünde hesap vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kişisel verilerinin çalındığına ilişkin "Geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış konuyu yıllar sonra gündeme getirip, güncel bir konuymuş gibi sunulması asla doğru değildir. Bununla ilgili de ayrıca başka bir şey söylenmesine gerek yok" diyen Bakan Uraloğlu'na CHP'li Karasu'nun tepkisi sert oldu.

Bu yönde bir açıklamalarının olmadığını iddia eden Bakan Uraloğlu'nun konunun gündeme gelmesinin üzerinden tam bir hafta geçtikten sonra basına açıklama yaptığını hatırlatan Karasu, "Bir hafta sonra açıklama yapıyor beyefendi! Geçmişte olup da konuşulmuş ve kendi içinde tartışılmış bir konuymuş! Siz vatandaşla dalga mı geçiyorsunuz... Kimi kandırıyorsunuz? Gündem olduğunda da konuşmamış, gerekeni yapmamıştınız. Böyle yalancılık görülmedi. Bu konu, üç beş cümleyle geçiştirilemez ulusal güvenlik meselesidir. Hukuk önünde hesap vereceksiniz!" diye konuştu.