Ulaş'ta Engellilere Akülü Araç Hediye

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde bedensel engelli 3 kişiye akülü araç hediye edildi.

Büyük Birlik Partisi Ulaş İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay, temin edilen akülü araçları ilçe merkezi ve Hacı Mirza köyünde yaşayan engelli 3 kişiye teslim etti.

Atalay, yaptığı açıklamada, Büyük Birlik Partisinin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu tarafından kurulan Amsterdam Nizam-ı Alem Süleymaniye Camii Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Karakış tarafından Sivas Belediyesine engelliler için akülü araç gönderildiğini söyledi.

Araçlardan üçünün ilçedeki bedensel engellilere verildiğini belirten Atalay, "İlçemize gönderilen akülü araçları Ulaş Kaymakamımız Emre Zafer ve dernek temsilcisi Seyit Bilal Yalçın'nın katılımıyla engelli vatandaşlarımıza teslim ettik." dedi.

Atalay, nisan ayı içerisinde de 5 engelliyi akülü araçlarına kavuşturacaklarını ifade etti.