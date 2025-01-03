Ulaş'ta Regaip Kandili Programı - Son Dakika
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Ulaş'ta Regaip Kandili Programı

Ulaş\'ta Regaip Kandili Programı

Regaip Kandili dolayısıyla Ulaş ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı ve program düzenlendi.

03.01.2025 10:16
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Ulaş Merkez Cami'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Salavatlar getiren cami cemaati Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.

Programa Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli ???????ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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