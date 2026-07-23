Ulaş\'taki Leylek Yuvaları

Sivas'ın Ulaş ilçesinde leylekler, 4 yıldır aynı yerde yuvalarını yapıyor.

Belediye binası karşısındaki elektrik direğine yuva yapan leylekler vatandaşların ilgi odağı oluyor.

İlçe esnaflarından Mesut Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır ilçeye gelen leyleklerin elektrik direğine yuva yaptığını ve kuluçkaya yattığını söyledi.

Aksoy, leyleğin yavrusu olduğunu ve yavrularını büyütmeye başladığını belirterek, "Leylekleri rahatsız etmemek için ilçe halkımız gerekli hassasiyeti gösteriyor. Yuvalarında çıkardıkları sesler değişik bir ortam yaratıyor. Onlar bizlere bizler de onlara alıştık. İnşallah seneye kurdukları yuvalarına tekrar dönerek bizleri sevindirirler." dedi.