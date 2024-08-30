Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın milletin ve vatanın ayrılmaz bir bütün olduğunu ilan ettiğini belirtti. Uraloğlu, Türk milletinin gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıkların bir kez daha yad edildiğini vurgulayarak, Cumhuriyet'in güçlendirilmesi ve kalkınmanın devam ettiğini ifade etti.

30.08.2024 12:48
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aziz Türk milletinin 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle milletin ve vatanın ayrılmaz bir bütün olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğini bildirdi.

Uraloğlu, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda 30 Ağustos'un zaferlerin baş tacı olan anlamlı bir gün olduğunu ifade etti.

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıkların bir kez daha yad edildiğine dikkati çeken Uraloğlu, vatan kuran 1071 Malazgirt Zaferi'nden, vatan kurtaran Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne kadar pek çok zafere ev sahipliği yapan ve Türklerin zafer ayı olarak özdeşleşen ağustos ayının aziz Türk milletinin nazarında ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.

Otlukbeli Zaferi, Çaldıran Zaferi, Mercidabık Zaferi, Belgrad'ın fethi, Mohaç Zaferi, Kıbrıs'ın fethi, Sakarya Meydan Muharebesi gibi ülkenin şanlı tarihindeki nice başarıların bu ay içinde kazanıldığına işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Anadolu'nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 953. yıl dönümünü bu yıl Malazgirt'te yapılan etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutladık. Sultan Alparslan'dan bugüne vatanımıza göz diken yedi düvelle savaştık. Tarih boyunca birlik ve beraberliğimizi yıkmaya tevessül eden her türlü girişimi boşa çıkaran aziz milletimiz, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle Büyük Taarruzu mutlak bir başarıya dönüştürerek milletimizin ve vatanımızın ayrılmaz bir bütün olduğunu da tüm dünyaya ilan etmiştir. Türk'ü esir edeceğini düşünenleri hayallerinden uyandırmıştır."

"Cumhuriyet'imizi güçlendirmeye devam ediyoruz"

Uraloğlu, Büyük Taarruz neticesinde işgal altındaki vatan topraklarının düşmandan arındırıldığını ve İstiklal Savaşı'nın hak ettiği büyük zaferle taçlandırıldığını ifade ederek elde edilen destansı zaferle, herkesin ortak mirası olan Cumhuriyet'in temellerinin de atıldığını vurguladı.

30 Ağustos'un herkesin ortak bayramı ve bir iftihar vesilesi olduğuna işaret eden Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen de her türlü zorluğa göğüs gererek kurduğumuz Cumhuriyet'imizi, birlik ve beraberlik içinde, 1000 yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhu içinde daha da güçlendirmektir. Hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan Cumhuriyet'imizi, her geçen gün daha da kalkındırmaya ve güçlendirmeye devam ediyoruz."

Uraloğlu, Bakanlık olarak 10 Ağustos'ta Türkiye'nin gökyüzüne açılan 58'inci kapısı olan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini ve zaferlerle dolu ağustos ayına yakışır zafer tadında büyük bir eseri daha ülkeye kazandırdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin aydınlık geleceğine uzanan kalıcı bir mühür vurduk. Kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Bu düşüncelerle Büyük Zafer'in 102. yılı münasebetiyle milletimizin Zafer Bayramı'nı tekrar en kalbi duygularımla kutluyor, bizlere bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Dumlupınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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