Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop\'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi\'nin Açılışına Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.
Uraloğlu, SKM açılışında yaptığı konuşmada, teşkilat üyelerine 31 Mart tarihine kadar durmadan yorulmadan çalışmaları önerisinde bulundu.
Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denilince sadece yol çalışmaları olmadığını, havaalanından haberleşmeye, deniz ulaşımına kadar tüm sektörleri kapsadığını belirterek, "O anlamda Sinop'a yaptığımız işler var. Planladığımız işler var, devam eden işlerimiz var. Biz de onları yakından takip edeceğiz ve onları tekamüle erdireceğiz. Benim yeterince işim var. Sinop'la bana biraz daha yük yüklerse ondan da müteessir olmam. Siz Yakup Üçünçüoğlu kardeşimi seçeceksiniz bana da biraz daha fazla yük yükleyeceksiniz. Ben de razıyım buna." ifadelerini kullandı.
31 Mart seçimlerine kadar tüm teşkilatın çok çalışarak AK belediyeciliği anlatmasını isteyen Bakan Uraloğlu, kapı kapı dolaşarak insanlarla bir araya gelerek hizmetlerin anlatılması gerektiğini anlattı.
Sinop'ta 22 yıllık dönemde yapılan çalışmalara da değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaklaşık 85 milyar liralık sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz buraya hizmet ettik. Sadece bir elin parmakları kadar bölünmüş yol varken biz onu 150-200 kilometrelere çıkardık. Bunları da yapmaya devam edeceğiz. Buradan 1,5 saatte Samsun'a gidiliyor. Eski yolu bir düşünelim. Gerçekten dünya standartlarının üstünde burada bir yol yaptık. Biz Sinop'u daha cazip hale getirmeliyiz hep beraber. Sinop bunu hak ediyor. Buraya ciddi bir ilgi var. Bundan sonra da birçok noktada destek vereceğiz."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da kentte yürütülen çalışmaları incelediklerini ve yaklaşan seçimler öncesi teşkilatlarla bir araya geldiklerini ifade etti.
Yılmaz, Sinop'un son 30 yıllık geçmişini yakından bildiğini ifade ederek, "Hizmet açısından gerek kamu yatırımları gerekse de yereldeki aldığı hizmetler açısından şehrimizin gelişmesini yakından takip etmiş birisiyim. Merkezi hükümetin 2002'den bu yana Sinop'umuza kazandırdığı hizmetleri tarif etmek bile mümkün değil. Özellikle ulaşım ve altyapı konusunda yapılan hizmetler." dedi.
İnsan hayatının beklentileri ve çocukların bilgisi arttıkça ihtiyaçların da arttığını ifade eden Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Dünyada ülkeler birbirleriyle yarışıyorlar. Ülkeler sadece iktisadi kalkınma açısından değil, dünyanın bütün ülkeleri kendilerine yeter bir ülke olmak için mücadele ediyor ve kalkınma yarışı içerisindeler. Türkiye bu yarışın içerisinde son 15-20 yılda Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımızın sayesinde dünyanın birbirleriyle yarışan ülkelerinin hiç de gerisinde kalmayan hatta onların ilk 10'u içerisine giren ülke haline geldi. Ülkemiz dünya ülkeleriyle yarışır hale geldi. Sağlıkta, eğitimde, savunmada aklınıza gelen har alanda yarışır hale geldi."
Açılış programına AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ve AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu ve teşkilat üyeleri katıldı.
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