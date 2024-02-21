Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karabük'te Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karabük'te Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karabük\'te Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karabük'te ziyaretler gerçekleştirdi. Karabük Valiliği'ni ziyaret eden Uraloğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nı da ziyaret eden Uraloğlu, fabrikanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve işçilerle öğle yemeği yedi. Uraloğlu, fabrikada üretilen demir yolu tekerine imza attı.

21.02.2024 14:41  Güncelleme: 14:43
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karabük'te ziyaretler gerçekleştirdi.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Uraloğlu, Karabük Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, Vali Mustafa Yavuz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya ve diğer ilgililer yer aldı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarını (KARDEMİR) da ziyaret eden Uraloğlu'na, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Demir, Bakan Uraloğlu'na, fabrikanın kurulduğunda üretilen ilk Türk demiri örneğinin yer aldığı plaket takdim etti.

Daha sonra fabrikada işçilerle öğle yemeği yiyen Uraloğlu, başarılı iş insanları ve çalışanların arkasında mutlaka özverili ailelerin olduğuna işaret ederek, "Siz de zor işlerde çalışıyorsunuz; aileleriniz bu anlamda sizlere gerçekten özveride bulunuyor. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.

KARDEMİR'in işbirliği halinde ülkeye daha büyük hizmetler getireceğini belirten Uraloğlu, fabrikanın bugüne gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

İyi bir seviyeye gelindiğini söyleyen Uraloğlu, "Bundan sonra daha yukarıya doğru taşımayla alakalı hedeflerimiz var. Sizlere inanıyorum, güveniyorum. Allah yolunuzu açık etsin." ifadesini kullandı.

Yemeğin ardından KARDEMİR'de saha gezisi gerçekleştiren Uraloğlu, bu sırada üretimi yapılan demir yolu tekerine imza attı.

Kaynak: AA

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