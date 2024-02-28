Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop\'ta SKM açılışına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'un Gerze ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.
Uraloğlu, SKM açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinde de AK Parti'nin büyük bir başarı göstereceğine inandığını söyledi.
AK Parti'nin 18'inci seçiminden de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde zaferle çıkacaklarını vurgulayan Uraloğlu, buna şüphelerinin olmadığını ancak oy oranını artırmak için çok çalışacaklarını ifade etti.
Bakan Uraloğlu, 31 Mart seçimlerinin mahalli idareler seçimi olduğunu anımsatarak şöyle devam etti:
"Ama bunun hükümetimize aynı zamanda bir desteğinin tescili,onayı süreci olduğunu da biz biliyoruz mutlaka. İnşallah 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerimizin başarısını aynı 31 Mart'ta da tekrarlayacağız. Ona şüphemiz yok. İnşallah Sinop ile Gerze el ele verecek biz de Allah'ın izniyle destekleyeceğiz ve burada ne ihtiyaç varsa onları da yapmaya devam edeceğiz. Biz yine sizin hizmetkarınız olmaya talibiz. Gerçek belediyeciliği Allah'ın izniyle devam ettireceğiz sizlerle beraber."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da yaptığı konuşmada, AK belediyeciliğin güzel örneklerine Sinop ve tüm ilçelerinde tanıklık edeceklerine inandıklarını belirtti.
AK belediyeciliğin hizmet belediyeciliği olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Çünkü bizim bir liderimiz var. Bu liderimizin temel felsefesi, belediyeciliği ideolojik bir belediyecilik olarak algılamıyor. Diyor ki, 'Belediyecilik, belediye başkanlığı, belediye hizmeti insana dokunmalı. İnsanın hayatını iyileştirmeli. İnsanın hayatının konforunu yükseltmeli.' İnsana dokunan, insanın hayatını iyileştiren bir temel felsefesi var. Peki muhalefetin ne var? Muhalefet ideolojik işlerin peşinde koşuyor. Belediyeyi kazandıkları zaman diyorlar ki 'Biz bu belediyeyi kazandıysak eğer burayı bizim siyasetimizin bir ideolojik karargahı haline getirelim. Burada partimizin adamlarının nemalanmasını sağlayalım' diyorlar. Onların yaptığı iş bu." diye konuştu.
Açılışa, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, AK Parti Gerze İlçe Başkanı Tahsin Bayrak, AK Parti Gerze Belediye Başkan adayı Hüseyin Yüksek, partililer ve vatandaşlar katıldı.
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