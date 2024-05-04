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Uludağ'da Mayıs ayında kar sürprizi

BURSA - Bursa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, Uludağ'da da etkili oldu. Uludağ'da Mayıs ayında kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı 4 ile 8 derece arasında ölçüldü.

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ'da, oteller sezonu kapamış olsa da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yaklaşık 2 ay önce sezonu kapatan Uludağ'da, Mayıs ayında da kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 1 haftadır Bursa'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi üzerine, Uludağ'da kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta, "Mayıs ayında ciddi bir şekilde Uludağ'ı kış turizmiyle karıyla biliriz. Ancak mayıs alında ciddi yağan kar yağışıyla beyaza büründü. Son 4 yıldır ciddi bir kar yağışı yoktu. Şubat ayında güzel bir kar yağışı olmuştu. Bizim temennimiz önümüzdeki yıllarda 1980'li yıllarına dönmesidir. Bol kar ve tatilcileriyle sezonlar geçirmek istiyoruz. Bu yağışlar, önümüzdeki sezonlar için güzel haberdir. Kayak yapılmasa da insanlar bu kar yağışıyla Uludağ'a geldi" dedi.

(PTÖ-AÇ-ÖK-Y)