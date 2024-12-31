Uludağ'da Yılbaşı Tatili Otel Doluluk Oranı Yüzde 80'e Ulaştı - Son Dakika
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Uludağ'da Yılbaşı Tatili Otel Doluluk Oranı Yüzde 80'e Ulaştı

Uludağ\'da Yılbaşı Tatili Otel Doluluk Oranı Yüzde 80\'e Ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezi Uludağ'da yılbaşı nedeniyle otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Kar kalınlığının 63 santimetre olarak ölçüldüğü bölgede, kayakseverler yeni yılın tadını çıkarıyor.

31.12.2024 17:08  Güncelleme: 17:12
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TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yılbaşı nedeniyle otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

Türkiye'nin ilk ve en büyük kayak merkezi olan, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da kar kalınlığının 63 santimetreye ulaşırken, hava sıcaklığı en yüksek sıfır derece olarak ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre yeni yıla kar yağmadan girecek Uludağ'da cumartesi gününe kadar yağış beklenmiyor. Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'a gelen tatilcilerin birçoğu yürüyüş yapıp fotoğraf çektirirken, bazı günübirlik tatilciler de kızakla kayarak karın keyfini çıkarıyor.

'AKŞAM SAATLERİNDE KAR YAĞMASINI İSTİYORUZ'

Yeni yılı ailesiyle Uludağ'da karşılamak isteyen Batuhan Tosunoğlu, " İstanbul'dan geldik. Uludağ İstanbul'a çok yakın. Genellikle her yıl buraya geliyoruz. Kayak için 55 santim kar kalınlığı uygun. Meteoroloji sitesinde kar kalınlığı 60 santim yazıyor. Kar kalınlığı 80 santime ulaşırsa güzel olur" dedi.

Yeni yıla Uludağ'da girecek olan Kağan Ormancı ise yıllardır Uludağ'a geldiğini söyleyerek, "Özellikle yılbaşı için geldim. Kayak takımlarımı aldım. Burası bayağı kalabalık. Buzlanma olmadığı için mutluyum" diye konuştu.

İstanbul'dan Uludağ'a yılbaşı tatili için geldiğini söyleyen Can Aslan, "Tatil çok güzel geçiyor. Ailemle birlikte geldim. Kar harika, hava nefis, üşümeden kayak zevkimizi yaşıyoruz. 2025 herkese mutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Haber: Denizhan TECİK Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/ BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uludağ'da Yılbaşı Tatili Otel Doluluk Oranı Yüzde 80'e Ulaştı - Son Dakika

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