Ulus Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı, Sındırgı'da yüksek kesimler beyazladı

Ulus Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı, Sındırgı'da yüksek kesimler beyazladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 1764 rakımlı Ulus Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Sağanak yerini kar yağışına bırakırken dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı ve bazı vatandaşlar yağışı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan 1764 rakımlı Ulus Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Ulus Dağı'nda etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışıyla dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Bazı vatandaşlar da karın etkili olduğu bölgeye giderek yağışı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Kaynak: AA
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