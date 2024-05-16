Ulusal Vefa Programı ile 120 bin engelli, yaşlı ve kronik hastaya yardım - Son Dakika
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Ulusal Vefa Programı ile 120 bin engelli, yaşlı ve kronik hastaya yardım

Ulusal Vefa Programı ile 120 bin engelli, yaşlı ve kronik hastaya yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan Ulusal Vefa Programı kapsamında vefa destek grupları, 4 ayda yaklaşık 120 bin engelli, yaşlı ve kronik hastanın ihtiyaçlarına koştu. Vefa grupları, ev temizliği, kişisel bakım, yemek ihtiyacı gibi zaruri ihtiyaçları karşılıyor. Ulusal Vefa Programı'ndan yararlanmak isteyenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurabiliyor. Bu yılki bütçe ise 2,8 milyar liraya yükseltildi.

16.05.2024 11:24
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulanan Ulusal Vefa Programı ile vefa destek grupları, 4 ayda yaklaşık 120 bin engelli, yaşlı ve kronik hastanın yardımına koştu.

Yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakım gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Kovid-19 salgını sürecinde hayata geçirilen Vefa Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2022'de kapsamı genişletilerek, "Ulusal Vefa Programı"na dönüştü.

Büyük bölümü kadınlardan, sosyal yardım alan veya geriatri bölümü mezunları ile yaşlı bakımı konusunda sertifika sahibi personel ve gönüllü vatandaşlardan oluşan vefa grupları, yalnız yaşayan vatandaşların ikamet ettiği evlerin temizliği, yemek ihtiyacı, pazar alışverişi, günlük bakım ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Başvurular SYDV'lere yapılıyor

Program kapsamında, ihtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan engelliler, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenler ile 60 yaş ve üstü vatandaşlar, 81 ilde bu hizmetten yararlanabiliyor.

Ulusal Vefa Programı'nın hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca, vakıf personelinin saha çalışmaları ve ev ziyaretleri sırasında belirlediği ihtiyaç sahipleri de hizmete dahil ediliyor.

Bütçe, bu yıl 2,8 milyar liraya yükseldi

Vefa destek grupları, Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Evlerinden çıkamayan ve ihtiyacını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların taleplerini yerine getiren ekipler, geçen yıl 127 bin 720 yaşlı, engelli ve kronik hastanın ihtiyacına cevap verdi. Bu yılın ilk dört ayında yaklaşık 120 bin vatandaşın yardımına koşan vefa grupları, engelli, yaşlı ve kronik hastalara yönelik desteğini sürdürüyor.

Bakanlık, geçen yıl 1,6 milyar lira bütçe ayırdığı Ulusal Vefa Programı'nın daha etkin ve kapsamlı yürütülebilmesi için bu yılki bütçesini 2,8 milyar liraya yükseltti.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Vakıf, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulusal Vefa Programı ile 120 bin engelli, yaşlı ve kronik hastaya yardım - Son Dakika

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