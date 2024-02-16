Uluslararası Adalet Divanı: İsrail'in Gazze'deki durumu derhal düzeltmesi gerekiyor - Son Dakika
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Uluslararası Adalet Divanı: İsrail'in Gazze'deki durumu derhal düzeltmesi gerekiyor

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail\'in Gazze\'deki durumu derhal düzeltmesi gerekiyor

Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'de durumun çok vahim olduğunu, İsrail'in geçici tedbirleri derhal ve etkin uygulaması gerektiğini bildirdi.

16.02.2024 23:15
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Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'de durumun çok vahim olduğunu, İsrail'in geçici tedbirleri derhal ve etkin uygulaması gerektiğini bildirdi

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Adalet Divanı: İsrail'in Gazze'deki durumu derhal düzeltmesi gerekiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Adalet Divanı: İsrail'in Gazze'deki durumu derhal düzeltmesi gerekiyor - Son Dakika
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