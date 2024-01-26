Uluslararası Adalet Divanı: İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları durdurmalı
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Gazze'de ve Gazze'ye karşı yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurması gerektiğini açıkladı. Divan, İsrail'in bu operasyonlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve sivil halka yönelik ciddi insan hakları ihlallerine yol açtığını belirtti. Kararın ardından uluslararası toplum, İsrail'e baskı yaparak operasyonların sonlandırılmasını talep etmeye devam ediyor.
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail devleti Gazze'de ve Gazze'ye karşı yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı
Kaynak: AA