Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıkladı - Son Dakika
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Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıkladı

Filistin yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) danışma görüşünü adaletin zaferi olarak nitelendirerek, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve derhal sonlandırılması gerektiğini belirtti. UAD'nin hukuku adil ve akıllıca uyguladığı vurgulanan açıklamada, insanlık, ahlaki ilkeler ve uluslararası meşruiyetin galip geldiği ifade edildi. UAD, İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci olduğunu ortaya koyarak, işgalin en kısa sürede sona ermesi gerektiğini ve tüm devletlerin İsrail'in işgal ettiği toprakları hukuki olarak tanımama ve destek sağlamama yükümlülüğü olduğunu belirtti.

19.07.2024 21:21
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Filistin yönetimi, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve işgalin derhal sonlandırılması gerektiğini belirten Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) danışma görüşünü "adaletin zaferi" şeklinde nitelendirdi.

Filistin haber ajansı WAFA, UAD'nın danışma görüşü hakkında Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamayı aktardı.

Açıklamada, "Karar, adaletin zaferi ve işgalin reddidir. İsrail'in işgalini destekleyen Knesset'in (İsrail meclisi) kararı ve ABD'nin politikaları reddedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

UAD'nin hukuku "adil ve akıllıca" uyguladığı belirtilen açıklamada, "İnsanlık, ahlaki ilkeler ve uluslararası meşruiyet galip geldi." değerlendirmesi yapıldı.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıkladı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, halka açık oturumda, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıkladı.

UAD, Lahey'deki oturumda İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıklarken işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil, "tek bir bölgesel birim" olduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze'de işgalci güç konumunda olduğunu belirten UAD, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da işgalci olduğunu ortaya koydu.

UAD, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline "en kısa sürede son vermesi" gerektiğini belirterek, tüm devletlerin de İsrail'in işgal ettiği topraklardaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla "yükümlü olduğunu" dile getirdi.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıkladı - Son Dakika

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