Uluslararası Af Örgütü'nden Ebu Safiyye'ye Serbest Bırakma Çağrısı - Son Dakika
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Uluslararası Af Örgütü'nden Ebu Safiyye'ye Serbest Bırakma Çağrısı

Af Örgütü Genel Sekreteri, Gazze'de alıkonulan Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasını istedi.

30.12.2024 17:18
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Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin durumu konusunda son derece endişeli olduklarını belirterek, Ebu Safiyye'nin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Callamard, X hesabından, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personeline ilişkin paylaşımda bulundu.

Dr. Ebu Safiyye'nin durumu konusunda son derece endişeli olduklarını belirten Callamard, "Kendisi derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır." ifadesini kullandı.

"Sağlık çalışanları işkenceye ve diğer kötü muamelelere maruz kaldı"

Callamard, aylardır Gazze'nin yok edilen sağlık sektörünün sesi olan Ebu Safiyye'nin, hastanesinin korunması için çağrıda bulunduğunu ve oğlunun öldürülmesi dahil insanlık dışı koşullarda çalıştığını vurguladı.

İsrail'in sağlık tesislerine yönelik saldırılarının devam ettiğini hatırlatan Callamard, şunları kaydetti:

"Bu baskın, son iki ay içinde Gazze'nin kuzeyindeki sağlık tesislerine yönelik bir dizi saldırının sonuncusuydu ve bölgedeki kalan son büyük hastane olan Kemal Advan Hastanesi'ni hizmet dışı bıraktı. İsrail, Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırımına başladığından bu yana yüzlerce Filistinli sağlık çalışanını suçlama veya yargılama olmaksızın gözaltına aldı. Sağlık çalışanları işkenceye ve diğer kötü muamelelere maruz kaldı ve dış dünyayla iletişim kurmadan gözaltında tutuldu. İsrail, keyfi olarak gözaltına alınan sağlık çalışanları dahil tüm Filistinlileri derhal serbest bırakmalıdır."

Callamard, hastaneler ve sağlık çalışanlarının hedef olamayacağını vurgulayarak, "Uluslararası toplum, özellikle İsrail'in müttefikleri, Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırımın sona erdirilmesi için harekete geçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoyarak, onlarca sağlık personelini de soruşturma için bir merkeze götürdü." ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Af Örgütü'nden Ebu Safiyye'ye Serbest Bırakma Çağrısı - Son Dakika

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