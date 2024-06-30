Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesi Onaylandı

(ANKARA) - Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesinin İlişik Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Paris'te 23 Kasım 2021 tarihinde imzalanan Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesi'nin onaylanmasına 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince karar verildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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