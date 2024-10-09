Uluslararası Kuruluşlardan Gazze Uyarısı - Son Dakika
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Uluslararası Kuruluşlardan Gazze Uyarısı

18 yardım kuruluşu, İsrail'in Gazze'de zorla göçün insani durumu kötüleştireceğini belirtti.

09.10.2024 15:47
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Uluslararası yardım kuruluşları, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutmasının insani durumu daha da ağırlaştıracağını ve insani yardım operasyonlarını engelleyeceğini bildirdi.

Aralarında İngiltere, Fransa, ABD ve İsviçreli sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı 18 uluslararası yardım örgütü, yaptıkları ortak açıklamayla Gazze'nin kuzeyinde artan tansiyonun insani felakete yol açacağı uyarısında bulundu.

İsrail'in bölgedeki Filistinlileri tekrar yerinden etmek üzere harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Bu, Gazze'nin kuzeyinde zaten korkunç haldeki insani durumu daha da kötüleştirecek, ulusal ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının zaten kısıtlı olan hayat kurtaran insani yardım operasyonlarını engelleyecektir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Gazze'de siviller için güvenli bölge kalmadığına vurgu yapılarak, insani yardım aktörlerinin yardımların dağıtırken yerinden edilme ve askeri operasyon tehdidi yaşamamaları gerektiğinin altı çizildi.

Birleşmiş Milletlerin Gazze'nin kuzeyinde 400 bin kişinin yaşadığına yönelik tahminine yer verilen açıklamada, İsrail'in bu nüfusu tehlikeli bir rota üzerinden zaten çok kalabalık olan bölgelere göndermeye çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, güvenli bölge adı altındaki yerleşim yerlerinin hava saldırılarına maruz kaldığı belirtilerek, aralarında çocuklar, riskli hamilelik yaşayan ya da hamileliğinin son dönemlerindeki kadınlar, hastalar, engelliler ve yaşlılar gibi güvenli bölgelere gidemeyecekler başta olmak üzere tüm sivillerin uluslararası insancıl hukuk tarafından korunduğunun altı çizildi.

Bölgeden ayrılmak istemeyenlerin korunma haklarının da ortadan kalkmadığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in işgalci ve çatışma tarafı olarak sivilleri koruma ve insani yardımları engelsiz şekilde sağlama garantisi vermesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin 4. Cenevre Konvansiyonuna aykırı olduğu belirtilirken, gösterilen güvenli noktalarda yeterli hizmetin, barınağın ve geri dönme garantisinin olmadığı kaydedildi.

Ortak açıklamayı, Oxfam, Save the Children, ActionAid, Norveç Mülteci Konseyi, Danimarka Mülteci Konseyi, Dünya Doktorları, Terre des Hommes ve Handicap International gibi 18 uluslararası yardım kuruluşu imzaladı.

Kaynak: AA

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