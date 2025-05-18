MEKSİKO, 18 Mayıs (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Chapultepec Parkı'nda yer alan Ulusal Antropoloji Müzesi, ülkenin tarih öncesi dönemlerden kalma kültürel mirasını sergileyen en büyük ve popüler müzelerinden biri olarak öne çıkıyor.
Uluslararası Müzeler Günü her yıl 18 Mayıs'ta kutlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Uluslararası Müzeler Günü Meksika'da Kutlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?