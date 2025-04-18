Uluslararası Öğrencilerden Deneme Yarışması - Son Dakika
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Uluslararası Öğrencilerden Deneme Yarışması

YTB destekli yarışmada, uluslararası öğrenciler Türkiye'deki yaşamlarını kaleme aldı, ödüller verildi.

18.04.2025 21:36
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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğince (TDED) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle düzenlenen "Uluslararası Öğrencilerin Kaleminden Türkiye'de Yaşamak" deneme yarışmasının ödül töreni İstanbul Rami Kütüphanesi'nde yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenen törende konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, halihazırda 15 bin uluslararası öğrencinin, 2011'den bu yana da 185 ülkeden gelen 45 binden fazla uluslararası öğrencinin Türkiye'de misafir edildiğini söyledi.

Eren, "Şu an dünyada 8 milyon uluslararası öğrenci var. ABD, 1 milyonun üzerinde öğrenciyle burada öncülüğünü devam ettiriyor fakat Türkiye, son 20 yılda birçok farklı alanda olduğu gibi uluslararası öğrenci hareketliliğinde de muazzam bir atılım sağladı." dedi.

YTB'nin faaliyetlerine değinen Eren, yaklaşık 8 yıldır 15 ilde uluslararası öğrenci akademisi düzenlediklerini, uluslararası öğrenciler ve yurt dışındaki Türkler tarafından çıkarılan dergilere öncülük ettiklerinin altını çizdi.

Eren, Türkçe'nin, hayal dünyasını kavramlarla şekillendirdiğini ve bu anlamda uluslararası öğrencilerin Türkçe'yle hemhal olmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "'Dünya 5'ten büyüktür', 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür.' diyoruz. Bunlar slogan gibi geliyor söylendiğinde kulağa ama bunun arkasında yüzyıllara sahi, gerçekten artık bizim kadim diyebileceğimiz bir dünya tasavvuru var." ifadelerini kullandı.

Yarışmada "Türk ruhunun krokisi" başlıklı denemesiyle birincilik ödülünü kazanan Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bölümü doktora öğrencisi İranlı Ramazan Sahib Divani de konuşmasında, Türkiye'de yaşarken Türk halkının yardımseverliği ve vatanseverliğinin dikkatini çektiğini söyledi.

Divani, Doğu Türkistan'dan Gazze'ye farklı coğrafyalardaki öğrencilerin toplumlarının sorunlarıyla mücadelede yardımcı olması için Türkiye'den beklenti içinde olduğunu belirterek, "Bu, gerçeklerden kaynaklanıyor. 100 yıl önce Taşnak Ermeniler bize soykırım yaparken Tebriz'de Osmanlı ordusu gelip bizi kurtardı." dedi.

Rami Kütüphanesi'ndeki törende, 13 farklı ülkeden gelen öğrenciler ödüllerini aldı.

YTB'nin desteğiyle TDED tarafından düzenlenen "Uluslararası Öğrencilerin Kaleminden Türkiye'de Yaşamak" deneme yarışmasına 38 ülkeden başvuru yapılırken, jüri değerlendirmesi sonucu 14 eser ödüle layık görüldü.

Yarışma, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin buradaki yaşam deneyimlerini edebi dille kaleme almalarını ve Türkçe'ye katkı sunmalarını amaçladı. Denemelerden oluşan özel kitap da yayınlanarak 70 esere yer verildi.

Birincilik ödülünü 50 bin lira ile kazanan eserin yanı sıra İran, Kazakistan, Mısır, Sri Lanka, Suriye, Sudan, Endonezya, Angola, Moritanya, Romanya, Etiyopya, Azerbaycan ve Güney Kore'den öğrenciler de dereceye girdi.

Törende ödüller takdim edildikten sonra katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: AA

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