Uluslararası Ölçme Sempozyumu Başlıyor - Son Dakika
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Uluslararası Ölçme Sempozyumu Başlıyor

Uluslararası Ölçme Sempozyumu Başlıyor

ÖSYM, ölçme alanında güncel bakış açısı sunacak uluslararası sempozyumu başlatıyor.

03.10.2024 15:37
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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu ile ölçme ve değerlendirme alanına güncel bir bakış sunulmasını hedeflediklerini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, yarın başlayacak Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu hakkında açıklama yaptı. Ersoy, sempozyumun 3 gün süreceğini belirterek, "Uluslararası düzeyde düzenlenmiş ilk ölçme, seçme ve yerleştirme sempozyumu olacak. Beklentimizin çok üzerinde bir başvuru ile karşılaştık. Gördük ki böyle bir sempozyuma çok ihtiyaç varmış. Sempozyuma, dünya çapında bilinen, alanında yetkin hocalarımızın katılımı olacak. Sempozyum ile ölçme ve değerlendirme alanına güncel bir bakış sunulmasını hedefliyoruz. Gerçekleştireceğimiz sempozyum ile sadece Türkiye'deki değil dünya genelindeki sınav uygulamalarına yön vermeyi, bakış sunmayı hedefliyoruz. Cuma günü başlayıp pazar günü sona erecek olan sempozyumu görüyoruz ki birçok ülkedeki ölçme ve değerlendirme hocaları, uzmanlar yakinen takip ediyor olacak. Sınav uygulamalarının genel olarak masaya yatırılacağı sempozyumda, ölçme ve değerlendirme alanında uluslararası düzeyde yeni yaklaşım ve gelişmeler, yapay zeka tabanlı ölçme ve değerlendirmeyle ilgili uygulamalar ve yenilikler, elektronik tabanlı sınav uygulamalarının daha da yaygınlaştırılması ve daha birçok başlık ele alınacak" dedi.

ÖSYM'nin 50'nci yılı kapsamında gerçekleştirilecek sempozyum bir başlangıç olacağını aktaran Ersoy, "Bu çalışmayı geleneksel hale getirip devam ettirmeyi planlıyoruz. Ölçme ve değerlendirmeye buradan yön verilsin, uygulamalar burada tartışılsın ve en verimli uygulama bu zeminde hayata geçsin istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Bayram Ali Ersoy, Kültür Sanat, Sempozyum, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Ösym, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Ölçme Sempozyumu Başlıyor - Son Dakika

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