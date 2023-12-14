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Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde "Muvaffakiyetin Sırları" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde "Muvaffakiyetin Sırları" konferansı düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) "Muvaffakiyetin Sırları" konulu konferans organize edildi.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde "Muvaffakiyetin Sırları" konferansı düzenlendi
14.12.2023 - 16:17,
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) "Muvaffakiyetin Sırları" konulu konferans organize edildi.

Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfınca (SEDEF) 2003'te kurulan ve 2004'te eğitime başlayan IUS'taki konferansa, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, IUS Rektörü Ahmet Yıldırım, Bosna Hersek'teki Türk kurumlarının yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Açılışında IUS tanıtım videosunun gösterildiği konferansta konuşan Rektör Yıldırım, IUS'un bölgenin en başarılı üniversiteleri arasında yer aldığını söyledi.

Yıldırım, IUS'un açılış sürecine destek verenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

IUS'un kuruluşunun 20. yılını kutladığını belirten Eroğlu, öğrencilere "Muvaffakiyetin Sırları"na yönelik açıklamalarda bulundu.

"Bosna'nın ayakta kalması için gerekli gayreti sarf edeceğiz"

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada da IUS'un başarısına dikkati çekerek sahip olduğu kampüsle de bölgedeki en prestijli üniversiteler arasında yer aldığını dile getirdi.

IUS'un kuruluşunda bilfiil görev aldığını kaydeden Eroğlu, konferansta Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde nasıl başarı yakaladığını da anlatacağını belirtti.

Eroğlu, büyük hedef koymanın, büyük düşünmenin ve engel tanımadan hedeflere ilerlemenin önemine işaret ederek "Plan-program yapmak ve zamanla yarışmak. IUS'un kurulumunda da bunları yaşadık. Büyük düşündük. 'Yakın bir gelecekte burayı dünyanın en güzel kampüsü yapalım.' dedik ve gerçekten dünyanın sayılı mimarları buranın projesini çizdi." diye konuştu.

Türkiye'nin Bosna Hersek'e karşı ayrı bir sevgisinin olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Biz Bosna'yı seviyoruz. Bosnalıları ayırt etmeden seviyoruz. Elimizden geldiği kadar Bosna'nın daha da kalkınması, ayakta kalması ve ilelebet devam etmesi için gerekli gayreti sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Veysel Eroğlu, Saraybosna, Rektör, Güncel, Son Dakika

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