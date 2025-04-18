Uluslararası Uyuşturucu Operasyonu: 89 Tutuklama

Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı gerçekleştirilen "Orkinos-Bulut" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 89'u tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'daki ülkelerin polis teşkilatlarıyla İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüphelilerden 97'sini tutuklama, 18'ini ise adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, 89 şüphelinin tutuklanmasına, 26 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 125 şüphelinin de başka suçlardan tutuklu olduğu öğrenildi.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 8 ay önce Türkiye ve Avrupa'daki uyuşturucu ağının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

Çalışmaların ardından 4 büyük suç örgütünün kendi aralarında kullandığı kriptolu iletişim araçlarını ele geçiren ekipler, şifrelenmiş mesajları çözerek küresel uyuşturucu ağını ortaya çıkarmış, suç örgütlerinin Türkiye ve Avrupa'ya, Güney Amerika ülkelerinden deniz ve kara yoluyla kokain, İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkan ülkeleri üzerinden sentetik uyuşturucu ve Avrupa ülkelerinden uyuşturucu hap üretimi ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını tespit etmişti.

Bu tespitlerin ardından İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımlarına başlanmış, çalışmalara destek veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da zanlıların kimlik, adres ve karıştıkları suçlara ilişkin Avrupa Polis Teşkilatı Europol başta olmak üzere diğer ülkelerin adli ve kolluk kuvvetleriyle yazışmalar yapmıştı.

Çalışmaların tamamlanması sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katılımıyla başlatılan operasyonda, 9'u yurt dışında olmak üzere 234 zanlı gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalarda 1'i yurt dışında 6 zanlı daha yakalanmıştı.

Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'daki operasyonlara Türk polisleri gönderilirken, İstanbul'daki kriz merkezinde ise Europol yetkilileri operasyonu takip etmişti.

Türkiye ve yurt dışında ele geçirilen 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu haptan da sorumlu olan, aynı zamanda birçok farklı suça da karışan zanlılara yönelik gerçekleşen operasyonda uluslararası organize suç örgütlerinin MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere Türkiye'deki yaklaşık 13 milyar lira değerindeki mal varlığına el konulmuştu.

Operasyonda ayrıca adreslerde yapılan aramalarda Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tespit edilen "sentetik uyuşturucu üretim tesisi"nde 17 bin 429 adet kök skunk ve kurutulmaya bırakılmış yaklaşık 106 kilo 992 gram skunk maddesi, ruhsatsız 18 tabanca, 4 av tüfeği, bin 225 mermi, çelik yelek, Hollanda'da ikamet aramasında eroin, kokain kalıplamada kullanılan makine ve kalıplar, yüksek miktarda Türk lirası ve döviz, ziynet eşyası, çek, senet ve tapu belgeleri ele geçirilmişti.