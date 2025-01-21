Ümit Özdağ Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ümit Özdağ Gözaltına Alındı

Ümit Özdağ Gözaltına Alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'daki bir toplantıda yaptığı konuşma sonrası gözaltına alındı. Partinin Genel Sekreteri Cezmi Polat, durumla ilgili açıklamalarda bulundu ve Özdağ'ın hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

21.01.2025 00:11  Güncelleme: 00:14
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Zafer Partisi Başkanlık Divanı, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından Genel Sekreter Cezmi Polat başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cezmi Polat, "Sabah saatlerinde, Zafer Partisi Genel Başkanımız Profesör Dr. Ümit Özdağ'ın, Antalya İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı haberleri medyada yer aldı. Bunu takiben, Sayın Özdağ, saat 19.50'de bir lokantada akşam yemeği yediği sırada İstanbul'dan gelen ekip tarafından gözaltına alındı. Daha sonra hastaneye sevk edilen Sayın Özdağ, hastanede süratli bir şekilde kontrolden geçtikten sonra hiç kimse ile görüşmesine izin verilmeyecek bir şekilde İstanbul'a doğru yola çıkmıştır. Bunu tüm kamuoyuna Zafer Partisi Başkanlık Divanı olarak ilan ediyoruz. Bahse konu olan Zafer Partisi genel Başkanı Sayın Özdağ, tek koruması varken bir hafta önce iki ilave koruma verilen yani devlet tarafından görevlendirilen 3 korumayla korunan bir siyasi kişilik" dedi.

Ümit Özdağ'ın daha önce parlamentoda görev yaptığını hatırlatan Polat, "Kaçma teşebbüsü olmayan, delilleri karartma ihtimali olmayan, bir siyasetçinin itibarsızlaştırılmak için bu şekilde bir muameleye tabi tutulması ancak ve ancak 22 yıldır ülkeyi yöneten siyasi etiğin işidir" dedi.

ÖZDAĞ, ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE İFADE VERECEK

Öte yandan Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Hukuksuzca gözaltına alınan Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, polis ekipleri eşliğinde İstanbul'a yola çıktı. Tüm Zafer Partisi ve Ümit Özdağ destekçilerini saat 23.00'ten itibaren İstanbul Fatih İlçesi Vatan Emniyet Müdürlüğü Binası Önüne Davet Ediyoruz! Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, geceyi Vatan Emniyet Müdürlüğü binasında geçirmesinin ardından sabah saat 09.00'da Çağlayan Adliyesi'ne ifade için götürülecektir" denildi.

HABER: Salih Hüdaverdi -DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ümit Özdağ Gözaltına Alındı - Son Dakika

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