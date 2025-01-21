Ümit Özdağ Gözaltına Alındı

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(İSTANBUL) - Ankara'da gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet'e götürüldü.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara'da yemek yediği bir restoranda gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet'e götürüldü. Özdağ'ın otopark girişinden alındığı öğrenildi.

Emniyet önünde Zafer Partililerin bekleyişi sürerken, başta CHP olmak üzere farklı partilerden destek amacıyla Emniyet'te bulunan siyatseçiler de bilgi almak için bekliyor.