(İSTANBUL) - Ankara'da gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet'e götürüldü.
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara'da yemek yediği bir restoranda gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet'e götürüldü. Özdağ'ın otopark girişinden alındığı öğrenildi.
Emniyet önünde Zafer Partililerin bekleyişi sürerken, başta CHP olmak üzere farklı partilerden destek amacıyla Emniyet'te bulunan siyatseçiler de bilgi almak için bekliyor.
Son Dakika › Güncel › Ümit Özdağ Gözaltına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?