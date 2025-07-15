Ümit Özdağ: İzmir Yangınları Tarım Üzerinde Ciddi Etki Yarattı

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in yangından etkilenen bölgelerde inceleme yaptı. Ödemiş'teki yangınlarda 5 bin kovanın yandığını belirten Özdağ, "Bu, Türkiye'deki bal üretimini ciddi şekilde etkileyecek bir rakam" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in yangından etkilenen bölgelerini ziyaret etti. İlk ziyaretini 29 Haziran'da Gaziemir Beyazevler'de çıkan yangında zarar gören iş yerlerine yaptı. Esnaf ile bir araya gelen Özdağ, yangına ilişkin bilgi aldı. Daha sonra yangından zarar gören Buca Yıldızlar Mahallesi'ne geçen Özdağ, burada bir açıklama yaptı. Açıklamasında dün ve bugün özellikle köyleri ve kırsalda yangından etkilenenleri ziyaret ettiğini belirten Özdağ, "Türkiye'nin yangına hazırlıksız yakalandığı anlaşılıyor. Her yaz bu tekrar ediyor. Onun için hazırlıkların çok önceden gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu sadece yangını söndürmeye yönelik hazırlıklarla olmaz. Yangının hiç çıkmamasını sağlayacak hazırlıkların da yapılması gerekiyor. Burada birkaç husus ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi orman tabanlarının temizlenmesi. Bu daha önce yapılıyordu fakat 10 sene kadar önce durduruldu. Buna hızla tekrar başlanması gerekiyor" dedi. Özdağ, ardından Altay Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Yüksel Gürüz'ü ziyaret etti.

ÖDEMİŞ'TE YANGINDAN ZARAR GÖREN YERLERDE İNCELEME YAPTI

Ziyaretin ikinci bölümünde Ödemiş ilçesine geçen Özdağ, burada da yangında zarar gören yerleri gezdi. Özdağ, ziyaretlerine sanayi sitesindeki bir açılışla başladı. Daha sonra Suçıktı Mahallesi'ne geçen Özdağ, burada vatandaşlarla bir araya gelerek fidan dikti. Ziyaret programı Üzümlü ve Karadoğan Mahalleleriyle devam etti. Programın sonunda ise Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan'ı makamında ziyaret ederek yangınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'BAL ÜRETİMİ CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLENECEK'

Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada yangınlarda arıcılığın büyük zarar gördüğüne dikkati çeken Özdağ, "Sadece muhtarın 470 kovanı, bütün köyün ise 2 binin üzerinde kovanı yanmış. Bölgedeki yangınlarda toplamda 45 bin kovanın yandığı görünüyor. Bu, Türkiye'deki bal üretimini ciddi şekilde etkileyecek bir rakam. Tarım ve Orman Bakanı'nın acilen müdahale ederek kısa sürede kovan tedariğini sağlaması gerekiyor" dedi.

Yağmur ÖNGÜN - Buse BAĞCI - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,