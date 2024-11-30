Umm al-Fahm'da Dayanışma Gösterisi

UMM AL-FAHM, 30 Kasım (Xinhua) -- İsrail işgali altındaki Hayfa kentine bağlı Umm al-Fahm bölgesinde Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle Filistinlileri desteklemek ve Gazze Şeridi'ndeki savaşa karşı çıkmak amacıyla düzenlenen protestoya katılan insanlar, 29 Kasım 2024. (Fotoğraf: Jamal Awad/Xinhua)
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