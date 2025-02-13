Umman Elçisinden Rektör Ünal'a Onur Nişanı - Son Dakika
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Umman Elçisinden Rektör Ünal'a Onur Nişanı

Umman Elçisinden Rektör Ünal\'a Onur Nişanı

Umman Büyükelçisi, Gazi Üniversitesi Rektörü Ünal'a arşiv işbirliği nedeniyle onur nişanı verdi.

13.02.2025 16:47
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Umman'ın Ankara Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal'a iki ülkenin arşiv belgeleri üzerindeki çalışmaları ve işbirliği nedeniyle verilen "Onur Nişanı"nı takdim etti.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından Prof. Dr. Ünal'a verilen "Onur Nişanı" için Büyükelçiliğin düzenlediği takdim törenine, birçok üst düzey yetkili ve davetli katıldı.

Büyükelçi Jahwari, Umman için ülke tarihine ilişkin belgelere ulaşmanın önemli olduğunu belirterek belgelerin araştırılıp sınıflandırılması ve geliştirilmesi için çeşitli ülkelerle çalıştıklarını ve bunlardan birinin de Türkiye olduğunu söyledi.

Rektör Ünal'a emekleri için teşekkür eden Jahwari, Nisan 2010'da Umman Ulusal Kayıtlar ve Arşiv Kurumu ile Türkiye Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği mutabakatının büyük rol oynadığını ifade etti.

Jahwari, iki ülkenin tarihlerine ilişkin 5 eser yayımlandığını belirterek bu faaliyetlerin, iki ülke arasında tarihsel ve kültürel köprü oluşturduğunu belirtti.

Ünal da bu çalışmalarla Osmanlı Devleti ile Umman arasında başlayan ve hala güçlenerek devam eden siyasi, diplomatik, askeri, kültürel, dini ve ekonomik ilişkilere dikkati çekmek istediklerini ifade etti.

Devlet Arşivleri Başkanlığı görevini sürdürdüğü dönemde başlatılan çalışmaların hareket noktasını, iki ülke arasındaki çok eski ilişkileri içeren kadim belgelere dayandırdıklarını aktaran Ünal, Osmanlı arşivlerinde mektuplaşmalar, kültürel ve ticari ilişkiler ve hatta akrabalık bağlarının da görülebildiğini kaydetti.

Ünal, Umman Arşiv İdaresi Başkanı Dr. Hamad bin Mohammed Al-Dhuhayani ile ortak çalışma neticesinde 5 ciltlik bir eser hazırladıklarını anlatarak bu faaliyetlerin yürütülmesini destekleyen iki ülke yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Umman Elçisinden Rektör Ünal'a Onur Nişanı - Son Dakika

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