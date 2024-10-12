Ümraniye Belediyesi\'nden Spor Kulüplerine Destek

Güncel

Ümraniye Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.

Millet Bahçesi Spor Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, 15 amatör spor kulübüne 6 bin 60 adet spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, kulüp başkanları ve yöneticileri ile küçükten büyüğe yüzlerce sporcu katıldı.

Burada konuşan Boyraz, alanda birbirinden başarılı sporcuların olduğunu belirterek, "Bu sporcularımız inşallah değerli belediye başkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve iradeyle çok başarılı olacak. Her alan ve dalda başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu noktada gecesini gündüzüne katan, belediyeciliği değiştirip zamanı hizmete dönüştüren, gençlere her türlü imkanı sunan başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Milletvekili Ercan da kulüpleri destekleyen belediye yönetimine teşekkür ederek, "Her alanda olduğu gibi sporda da önümüzü açan dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkürler ediyoruz." diye konuştu.

Başkan Yıldırım ise spor denilince bundan sonra akıllara Ümraniye Belediyesinin geleceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"6 yıldır yaklaşık 6 bin kişi spor yaparken, şimdi sayımız çok şükür 75 bini aştı. İnşallah bu sene 100 bin gencimizle her dalda spor yapacağız. Sadece futbol, voleybol ve basketbol değil, her türlü salon sporları dahil toplam 32 dalda spora devam. Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendisi iyi bir futbolcuydu biliyorsunuz. Hala devam eder, futbolu ve diğer sporları takip eder. Ondan dolayı şanslıyız. 22 yıldır bu ülkede futbol ve basketbol adına çok güzel tesisler açıldı. Bu kimin sayesinde oldu? Cumhurbaşkanımız sayesinde oldu. Cumhurbaşkanımız talimatı veriyor, 1-2 sene içinde yapılıyor."

Konuşmaların ardından kulüp temsilcilerine çeşitli spor malzemeleri dağıtıldı.