Ümraniye'de Öğretmenlerden Türk Halk Müziği Konseri - Son Dakika
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Ümraniye'de Öğretmenlerden Türk Halk Müziği Konseri

Ümraniye\'de Öğretmenlerden Türk Halk Müziği Konseri

Ümraniye Necmettin Öztürk İlkokulu'nda öğretmenlerden oluşan bir koro, TRT sanatçısı Talat Er tarafından hazırlanan Türk Halk Müziği konseri verdi. Öğretmenlerin seslendirdiği eserler büyük beğeni topladı. Konseri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen ve çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli izledi. Organizasyonu yapan okul müdürü Züleyha Birinci, etkinliğin öğrenci ve velilerle bir araya gelerek aile ruhunu yansıttığını belirtti.

08.06.2024 23:41
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Ümraniye'de öğretmenlerden oluşan koro, öğrenci ve velilere Türk Halk Müziği konseri verdi.

TRT sanatçısı Talat Er tarafından konsere hazırlanan öğretmenler, Ümraniye Necmettin Öztürk İlkokulu'nda sahneye çıktı.

Türk Halk Müziği eserlerini seslendiren öğretmenlerin performansı, dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Konseri, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen'in yanı sıra çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli izledi.

Konserin organizasyonunu yapan Ümraniye Necmettin Öztürk İlkokulu Müdürü Züleyha Birinci, öğretmenlerin etkinlik vesilesiyle öğrenci ve velilerle bir araya gelerek, tam bir aile ruhunu yansıttığını söyledi.

Birinci, benzer etkinliklerle ilçe genelindeki eğitimciler ile velileri buluşturarak, eğitimde karşılıklı diyaloğu sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Ümraniye, Trt, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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