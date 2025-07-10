UNICEF'ten Gazze'deki Saldırıya Tepki

NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), bu sabah Gazze'de gıda yardımı almak için bekleyen ve aralarında çocuklar ile kadınların bulunduğu 15 kişinin İsrail tarafından öldürüldüğünü belirterek, "Hayat kurtarıcı yardıma ulaşmaya çalışan ailelerin öldürülmesi vicdansızlıktır." açıklamasını yaptı.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu sabah Gazze'de UNICEF'in ortak kuruluşu "Project Hope" tarafından sağlanan gıda yardımını almak için bekleyen ve aralarında 9 çocuk ile 4 kadının da bulunduğu 15 kişinin İsrail tarafından öldürüldüğünü kaydeden Russell, aynı zamanda 30 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Russell, "Hayat kurtarıcı yardıma ulaşmaya çalışan ailelerin öldürülmesi vicdansızlıktır." ifadesini kullandı.

Bu saldırının aylardır bölgeye yeterli yardımın girişine izin verilmemesi ve sivillerin korunması sorumluluğunun yerine getirilmemesi sonucunda bugün Gazze'de birçok kişinin karşı karşıya kaldığı acımasız gerçeğin bir yansıması olduğunu belirten Russell, şöyle devam etti:

"Yardım eksikliği, çocukların açlıkla karşı karşıya kalmasına neden oluyor ve kıtlık riski her geçen gün artıyor. Hayat kurtarıcı yardım ve hizmetler tam kapsamlı şekilde yeniden sağlanmadıkça yetersiz beslenen çocuk sayısı artmaya devam edecek. Uluslararası hukuk açıktır: Çatışmanın tüm tarafları sivilleri korumak ve insani yardımların güvenli ve engelsiz biçimde ulaştırılmasını sağlamakla yükümlüdür."

Russell, İsrail'e, özellikle sivillerin ve çocukların korunmasını esas alan uluslararası insancıl hukuk kurallarıyla tam uyumu güvence altına alacak şekilde, angajman kurallarını acilen gözden geçirmesi ve bu olaya ilişkin kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma yürütmesi çağrısında bulundu.

Tüm ihlal iddialarının da titizlikle soruşturulması gerektiğinin altını çizen Russell, bir kez daha, derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve tüm tarafların sivilleri, çocukları ve insani yardım çalışanlarını koruması çağrısını yaptı.

Russell, "Gıda, su, beslenme ve tıbbi malzemeler çocuklara güvenli ve gecikmeksizin ulaştırılmalıdır. Çocukların ve sivillerin ölümü ve acısı son bulmalıdır." mesajını verdi.