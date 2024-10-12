UNIFIL Askeri Yaralandı

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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), dün gece Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki karargahta görevli bir askerinin yaralandığını açıkladı.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, bölgede devam eden askeri hareketlilik sebebiyle bir askerin açılan ateş sonucu yaralandığı kaydedildi.

Ateşin kim tarafından açıldığının bilinmediği aktarılan açıklamada, ameliyat edilen askerin durumunun stabil olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, dün gece Ramiye'deki mevzideki yapıların çok yakında gerçekleşen bombardımandan kaynaklı patlamalar nedeniyle önemli ölçüde hasar gördüğü belirtildi.

UNIFIL, tüm aktörlere, mevzilerine yakın bölgelerdeki faaliyetlerden kaçınma, Birleşmiş Milletler (BM) personeli ve tesislerinin emniyeti ve güvenliğini sağlama yükümlülüklerini hatırlattı.

İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL 10 Ekim'de, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

11 Ekim'de de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda 2 askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

Birçok ülke İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınamıştı.