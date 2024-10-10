UNIFIL Askerlerine Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

UNIFIL Askerlerine Saldırı: 2 Yaralı

İsrail ordusunun gözlem kulesine düzenlediği saldırıda 2 UNIFIL askeri hafif yaralandı.

10.10.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurdu.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan-İsrail sınırında Mavi Hat'ta devam eden gerginliğe işaret edildi.

İsrail ordusunun Ras Nakura ve diğer bölgelere kara saldırısı düzenleyerek Hizbullah militanlarıyla çatışmalara girdiği belirtildi.

UNIFIL'ın Ras Nakura'daki karargahı ve çevresinin birçok kez hedef alındığı belirtilen açıklamada, İsrail ordusuna ait Merkava tipi tankın Ras Nakura'da UNIFIL karargahındaki bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin gözlem kulesinden düştüğü ve yaralandığı bildirildi.

Tank ateşinin gözlem kulesine doğrudan isabet ettiğine dikkati çekilen açıklamada, yaralanan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavi altına alındıkları kaydedildi.

İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki Lebbune'de de UNIFIL mevsizine ateş açtığına işaret edilen açıklamada, barış gücü askerlerinin bulunduğu sığınağın girişinin vurulduğu, araçlara ve bir iletişim sistemine zarar verildiği aktarıldı.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının UNIFIL mevzisi içinde yer alan sığınağın girişine kadar yaklaştığı belirtildi. İsrail askerlerinin dün de kasıtlı olarak çevre izleme kameralarına ateş açarak bunları devre dışı bıraktığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ve tüm taraflara Birleşmiş Milletler (BM) personeli ve mevkilerinin güvenliğini sağlama ve dokunulmazlığına saygı gösterme yükümlülükleri hatırlatıldı.

UNIFIL güçlerine yönelik herhangi bir kasıtlı saldırının uluslararası insancıl hukukun ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının ciddi bir ihlali olduğu vurgulandı.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNIFIL Askerlerine Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
16:44 13 gündür haber alınamayan Rojin’in başörtüsü bulundu 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
08:29 Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı
08:22 Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye’den ayrılıyor Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye'den ayrılıyor
07:50 Hafta sonu plan yapanlar dikkat Meteoroloji bu kez çok net uyardı Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı
01:39 Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti
01:02 Van’da kaybolan Rojin’in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı Van'da kaybolan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı
00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
00:03 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 18:01:25. #1.13#
SON DAKİKA: UNIFIL Askerlerine Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.