UNIFIL'e Saldırı: Bir Araç Ateşe Verildi

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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Beyrut'ta dün akşam saatlerinde birliklerine yönelik düzenlenen saldırıda, UNIFIL aracının yakıldığı ve bir komutan yardımcısının yaralandığını bildirdi.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'ta havalimanına giden barış gücü konvoyuna Hizbullah destekçilerinin saldırı düzenlenmesine tepki gösterildi.

Saldırıda, UNIFIL'e ait aracın ateşe verildiği ve evine dönmekte olan komutan yardımcısının yaralandığı bilgisine yer verildi.

"Lübnan'ın güneyinde, zor bir dönemde güvenliği ve istikrarı sağlamak için görev yapan barış güçlerine" saldırı yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, Lübnan yetkililerinden olayın araştırılması ve sorumluların adalet karşısına çıkarılması istendi.

Hizbullah destekçilerinin UNIFIL'e saldırısı

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Hizbullah destekçileri Refik Hariri Uluslararası Havalimanı civarında UNIFIL'e ait bir araca saldırdı ve içindekilere fiziksel müdahalede bulundu.

Hizbullah göstericilerinin yol kapatma ve ateş yakma eylemleri sonrasında havalimanı yolunun iki yönlü olarak trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Hizbullah destekçilerinin havalimanı protestosu

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden dün yapılan yazılı açıklamada, yolcuların, uçakların ve hava sahasının güvenliğini sağlamak için önlemler alındığı bu çerçevede İran'dan gelecek uçuşlar dahil bazı uçuşların "18 Şubat'a kadar geçici olarak yeniden planlanacağı" bildirilmişti.

Hizbullah destekçileri ise Tahran'dan Beyrut'a bir uçağın gelişine izin verilmediği gerekçesiyle lastik yakarak Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yolunu kesmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, 12 Şubat'ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ve Hizbullah'ın uluslararası uçuşlarla Hizbullah'a para taşıdığını iddia etmişti.