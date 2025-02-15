UNIFIL'e Saldırı: Bir Araç Ateşe Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

UNIFIL'e Saldırı: Bir Araç Ateşe Verildi

Beyrut'ta Hizbullah destekçileri UNIFIL konvoyuna saldırdı, bir araç yakıldı, bir komutan yaralandı.

15.02.2025 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Beyrut'ta dün akşam saatlerinde birliklerine yönelik düzenlenen saldırıda, UNIFIL aracının yakıldığı ve bir komutan yardımcısının yaralandığını bildirdi.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'ta havalimanına giden barış gücü konvoyuna Hizbullah destekçilerinin saldırı düzenlenmesine tepki gösterildi.

Saldırıda, UNIFIL'e ait aracın ateşe verildiği ve evine dönmekte olan komutan yardımcısının yaralandığı bilgisine yer verildi.

"Lübnan'ın güneyinde, zor bir dönemde güvenliği ve istikrarı sağlamak için görev yapan barış güçlerine" saldırı yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, Lübnan yetkililerinden olayın araştırılması ve sorumluların adalet karşısına çıkarılması istendi.

Hizbullah destekçilerinin UNIFIL'e saldırısı

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Hizbullah destekçileri Refik Hariri Uluslararası Havalimanı civarında UNIFIL'e ait bir araca saldırdı ve içindekilere fiziksel müdahalede bulundu.

Hizbullah göstericilerinin yol kapatma ve ateş yakma eylemleri sonrasında havalimanı yolunun iki yönlü olarak trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Hizbullah destekçilerinin havalimanı protestosu

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden dün yapılan yazılı açıklamada, yolcuların, uçakların ve hava sahasının güvenliğini sağlamak için önlemler alındığı bu çerçevede İran'dan gelecek uçuşlar dahil bazı uçuşların "18 Şubat'a kadar geçici olarak yeniden planlanacağı" bildirilmişti.

Hizbullah destekçileri ise Tahran'dan Beyrut'a bir uçağın gelişine izin verilmediği gerekçesiyle lastik yakarak Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yolunu kesmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, 12 Şubat'ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ve Hizbullah'ın uluslararası uçuşlarla Hizbullah'a para taşıdığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNIFIL'e Saldırı: Bir Araç Ateşe Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:17 Merkez Bankası’ndan Kur Korumalı Mevduat işlemlerine düzenleme Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat işlemlerine düzenleme
22:37 CHP’li delegeden Özgür Özel’i zora sokacak suçlama: Bize para teklif ettiler CHP'li delegeden Özgür Özel'i zora sokacak suçlama: Bize para teklif ettiler
22:20 BM oturumuna damga vuran an Türkiye’nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu BM oturumuna damga vuran an! Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu
22:17 Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı
21:36 Zelenskiy Türkiye’ye geliyor Savaşın bitmesi için şartını açıkladı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Savaşın bitmesi için şartını açıkladı
09:47 İstanbul’da yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye eri şehit oldu İstanbul'da yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye eri şehit oldu
09:30 Okan Buruk’a maç sonu soğuk duş Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
09:18 Fatih Terim’e Suudi Arabistan’da bir darbe daha Fatih Terim'e Suudi Arabistan'da bir darbe daha
09:01 Survivor’da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi’nin boğazına yapıştı Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi'nin boğazına yapıştı
09:00 Mert Hakan’dan Galatasaray maçı oynanırken çok konuşulacak paylaşım Mert Hakan'dan Galatasaray maçı oynanırken çok konuşulacak paylaşım
08:57 Cezaevinden çıkıp arkadaşını öldürdü, savunması “pes“ dedirtti Cezaevinden çıkıp arkadaşını öldürdü, savunması "pes" dedirtti
08:45 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 02:19:01. #1.12#
SON DAKİKA: UNIFIL'e Saldırı: Bir Araç Ateşe Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.