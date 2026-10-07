UNIFIL, Kefer Şuba yakınındaki mevzisine ateş açıldığını duyurdu; yaralanan yok

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde, İsrail'in işgal ettiği alanda yer alan Kefer Şuba beldesi yakınlarındaki mevzisine kimliği belirlenemeyen kişilerin hafif silahlarla ateş açtığını, olayda yaralanan olmadığını duyurdu.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, bu sabah Lübnan'ın güneyindeki Kefer Şuba beldesi yakınlarında bulunan bir noktasına hafif silahlarla ateş açıldığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan olmadığı aktarılırken, mermilerin çoğunun mevzinin dış duvarına, bazılarının ise yerleşke içindeki konaklama birimlerine ve BM araçlarına isabet ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "UNIFIL'e ait olduğu açıkça işaretlerle belirtilen bir mevziye yönelik ateşin sürmesi kabul edilemez. Bu tür kasıtlı saldırılar, barış gücü askerlerinin hayatını ciddi tehlikeye atıyor." ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, ateş açan tarafa ilişkin bilgi verilmedi.

Tüm taraflara, uluslararası hukuk uyarınca BM personelinin ve mülklerinin güvenliğini her zaman sağlama yükümlülükleri hatırlatıldı.

Açıklamada, UNIFIL barış gücü askerlerine yönelik herhangi bir saldırının, uluslararası insancıl hukukun ve BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının ağır ihlali olduğu ve savaş suçu teşkil edebileceği vurgulandı.

Kefer Şuba beldesi, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla işgal ettiği alanda yer alıyor.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Lübnan'ın güneyini işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gereçlerin bulundurulmasını öngörüyor.

UNIFIL'in görev süresi 31 Aralık'ta sona erecek.