Üniversite Öğrencilerinden Kayyum Protestosu - Son Dakika
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Üniversite Öğrencilerinden Kayyum Protestosu

İstanbul'daki üniversite öğrencileri, tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine atanan kayyumu protesto etti. Şahan, cezaevinden öğrencilere destek mesajı gönderdi.

26.03.2025 13:10  Güncelleme: 14:15
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(ANKARA) - İstanbul'daki üniversite öğrencileri, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum atanmasını Şişli Belediyesi önünde protesto etti. Şahan cezaevinden öğrencilere, "Sizlerin bu cesareti, kararlılığı bizler için yol göstericidir" mesajını gönderdi.

Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Maçka Parkı'nda toplanan ve kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne kadar yürüyüş yapan binlerce öğrenciye el yazısıyla yazılmış bir notla teşekkür etti. Şahan, şunları kaydetti:

"Genç öğrenci kardeşlerim; 4 günlük gözaltı sürecimde kendi üniversitem ve birçok üniversiteden kardeşlerimle tanışmış ve enerjilerine hayran kalmıştım. Sizlerin bu cesareti, kararlılığı bizler için yol göstericidir.

Mücadele bitti dedikleri üniversite öğrencilerinden doğar, büyür ve siyaseti sürükler. İyi ki varsınız. Her şeye inat iyi ki geleceğine sahip çıkan bu ülkenin gerçek Cumhuriyetçi gençleri var. Çıkacağız. Şişli'nin hakkını Şişli'ye teslim edeceğiz. İstanbul'un hakkını İstanbul'a teslim edeceğiz. Bu ülkeyi rahatlatacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üniversite Öğrencilerinden Kayyum Protestosu - Son Dakika

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