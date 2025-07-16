Üniversite Öğrencisi Cinayetinde 7 Tutuklama Talebi

ÜNİVERSİTE öğrencisi Ayşe Tokyaz'u öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç 'tasarlayarak öldürmekten', diğer 6 kişi ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmekten' tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan sevgilisi polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü ileri sürülen eski polis memuru Cemil Koç, 'tasarlayarak öldürmek' suçundan, diğer 6 şüpheli ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.