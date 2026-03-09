Üniversite ve Belediye İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üniversite ve Belediye İşbirliği Güçleniyor

Üniversite ve Belediye İşbirliği Güçleniyor
09.03.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEUN Rektörü Özölçer, Devrek Belediye Başkanı Ulupınar'ı ziyaret ederek işbirliklerini değerlendirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette BEUN'un çalışmaları, başarıları ve işbirlikleri değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin yalnızca bilimsel alanda değil, kamu kurumları, özel sektör ve yerel paydaşlarla yürütülen ortak çalışmalar sayesinde sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif alanlarda da önemli projelere imza attığını ifade etti.

Ulupınar da üniversitenin bilimsel üretim, araştırma faaliyetleri ve toplumsal katkı odaklı projeleriyle başta Zonguldak olmak üzere Batı Karadeniz için önemli bir değer oluşturduğunu belirtti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

GMİS yönetim kurulu Gelik'te madenciyi bilgilendirdi

Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan (GMİS), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ndeki madencilerle bir araya geldi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu, şube başkan ve yöneticileriyle Gelik'teki madencilerle buluştu.

Sendika yönetimi işçileri, iş sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle müesseselerde üretimin durdurulması, yeniden başlanması ve kontrollü çalışma süreci ile son gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Konuşmaların yapıldığı programda Yeşil ve beraberindekiler, TTK Gelik İşletme Müdürü Gökhan Güney ve ocak şeflerini ziyaret ederek, iş yerlerinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite ve Belediye İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:49:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Üniversite ve Belediye İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.