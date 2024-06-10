Üniversitede temizlik görevlisi köpeğe cinsel istismarda bulundu iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Üniversitede temizlik görevlisi köpeğe cinsel istismarda bulundu iddiası

Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan S.D., bir köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İddiayı reddeden S.D., sadece köpeğe yemek ve su verdiğini söyledi. Üniversite yönetimi ise başlatılan idari soruşturma kapsamında personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

10.06.2024 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞANLIURFA'da Harran Üniversitesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan S.D. (42), bir köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Polis sorgusunda iddiayı reddeden ve köpeğe sadece yemek ve su verdiğini söyleyen S.D., serbest bırakıldı. Üniversite yönetimi ise başlatılan idari soruşturma kapsamında personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Olay, geçen cuma günü Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, üniversitede temizlik görevlisi olarak çalışan S.D., mesai saatleri dışında Veteriner Fakültesi'nde bulunan ve yavruları olan bir köpeği, İlahiyat Fakültesi'ndeki depo bölümüne götürdü. Köpeği fakültedeki erkek tuvaletine götüren S.D.'nin istismarda bulunduğu öğrenciler tarafından üniversite yönetimine iletildi. Bunun üzerine S.D, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade ederek, köpeği beslemek amacıyla İlahiyat Fakültesi'ne götürdüğünü, burada yemek ve su verdiğini söyledi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından idari soruşturma başlatan Harran Üniversitesi Rektörlüğü ise söz konusu temizlik görevlisinin görevden uzaklaştırdığını açıkladı.

İstismara maruz kaldığı iddia edilen köpeğin ise üniversitenin Veterinerlik Fakültesi'nde tutulduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Hayvan Hakları, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversitede temizlik görevlisi köpeğe cinsel istismarda bulundu iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:00:18. #1.13#
SON DAKİKA: Üniversitede temizlik görevlisi köpeğe cinsel istismarda bulundu iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement