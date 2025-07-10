Üniversitelere Antisemitizm Uyarısı - Son Dakika
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Üniversitelere Antisemitizm Uyarısı

10.07.2025 14:44
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Avustralya raporunda antisemitizmle mücadele etmeyen üniversitelere fon kesintisi tavsiye edildi.

Avustralya hükümetine sunulan raporda, antisemitizmle mücadelede işbirliği yapmayan üniversitelerin fon desteklerinin kesilmesi tavsiye edildi.

ABC haberine göre, Avustralya'nın Antisemitizmle Mücadele Özel Temsilcisi (ASECA) Jillian Segal, bu konuda hazırladığı raporu, atanmasının ilk yıl dönümünde Kanberra hükümetine sundu.

"Hükümet ve Avustralya topluluğu için politika odaklı bir çerçeve" temalı raporda, ülke içinde antisemitik faaliyetlere dair "itici güçler" ile kamu ve sivil toplumun tepkilerine dair rakamlar kayda geçirildi.

Raporda Ekim 2023 ile Eylül 2024 arası antisemitik olayların yüzde 316 arttığı, saldırı, tehdit ve yıldırma dahil ülke genelinde 2 binden fazla vaka bildirildiği aktarıldı.

Ülkede Yahudi nüfusunun yüzde 85'inin yaşadığı Sydney ve Melbourne gibi büyük kentlerde sıklıkla saldırı meydana geldiği vurgulanan raporda, sinagog, bakım merkezi ve okulların kundaklandığı anımsatıldı.

Fon kesintileri, göçmen araştırmaları

Raporda, Avustralya geneli üniversitelerin "Filistin yanlısı" birçok protestoya ev sahipliği yaptığı, kamu kurumlarının antisemitizmle mücadele kapsamında sorumlu tutulması gerektiği kaydedildi.

Antisemitizmle mücadelede harekete geçmeyen üniversitelerin fon desteklerinin kesilmesi önerilen raporda, sanatçı ve yayıncılar dahil "antisemitik temaları dolaylı destekleyen" kişilere fon sağlanmaması istendi.

Raporda, vatandaş olmayıp Avustralya'da yaşayan ve antisemitizmle bağlantısı bulunan kişilerin sınır dışı edilmesi, potansiyel göçmenlerin de siyasi antisemitik görüşleri açısından araştırılması talep edildi.

"Toplumun dışına itebiliriz" mesajı

ASECA Özel Temsilcisi Segal, raporun "antisemitizmin Avustralya'da nasıl tezahür ettiği ile Yahudi halkına karşı nefret ve şiddetin nasıl ortadan kaldırılması gerektiğine" odaklandığını bildirdi.

Orta Doğu'da iki devletli çözüm dışındaki seçeneklere olası desteğin "antisemitizm teşkil edip etmediği" sorusuna yönelik Segal, şunları söyledi:

"İsrail hükümetini ve İsrail politikalarını, Avustralya, Rusya veya başka herhangi bir ülkenin politikalarını eleştirdiğiniz gibi eleştirmek istiyorsanız, bunu yapmakta kesinlikle özgürsünüz. Bu bizim demokrasimiz ve halkımızın bu hakkı olmalı. Ama temelde İsrail'in var olma hakkı olmadığını ve İsrail'deki tüm Yahudilerin yeryüzünden silinmesi gerektiğini söylemek antisemitizmdir."

Segal, "Asırlık miras göz önüne alındığında, antisemitizmi gerçekten ortadan kaldırmayı umamayız, ancak toplumun dışına itebiliriz." ifadesini kullandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Temmuz 2024'te, Yahudi avukat ve Sidney merkezli iş insanı Segal'in, ülkenin ilk "antisemitizmle mücadele elçisi" (ASECA) olarak atandığını açıklamıştı.

Yeni görevine başlayan antisemitizm elçisinin, Başbakan Albanese'nin yanı sıra bakanlıklara ülke içi antisemitizmle mücadele konusunda danışmanlık yapacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üniversitelere Antisemitizm Uyarısı - Son Dakika

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