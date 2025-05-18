Üniversiteli Gençler, TCG Anadolu ile 19 Mayıs Yolculuğunda - Son Dakika
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Üniversiteli Gençler, TCG Anadolu ile 19 Mayıs Yolculuğunda

Üniversiteli Gençler, TCG Anadolu ile 19 Mayıs Yolculuğunda

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencilerinden seçilen gençler, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ile İstanbul'dan Samsun'a doğru yol alıyor.

18.05.2025 14:22
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencilerinden seçilen gençler, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ile İstanbul'dan Samsun'a doğru yol alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın katıldığı törenle, 17 Mayıs Cumartesi günü TCG Anadolu gemisiyle İstanbul'dan Samsun'a uğurlanan, üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencileri ile kara, hava ve deniz harp okulları öğrencilerinin yolculukları devam ediyor. Üniversiteli gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a giderken izlediği güzergahı Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi olan TCG Anadolu ile geçiyor. 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşacak olan gençlere, seyahat boyunca hem TCG Anadolu Gemisi tanıtılarak milli savunma sanayinin geldiği düzey gösteriliyor hem de alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla 19 Mayıs'ın tarihi önemi anlatılıyor. "TCG Anadolu ile Mavi Vatanda İstanbul'dan Samsun'a Milli Mücadele Yolculuğu" programı kapsamında gençler için; film/belgesel gösterimi, atölye çalışmaları, müzik dinletisi, yarışmalar gibi birçok etkinlik düzenleniyor.

RESUL BATUHAN GÜLAY: MİLLİ MÜCADELE RUHUNUN GÜNÜMÜZDEKİ YANSIMASIDIR

Tarihi yolculukta, seyahat edenler arasında bulunan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Resul Batuhan Gülay, "Bindiğimiz TCG Anadolu gemisi rotasıyla başlı başına özel bir anlam içermesiyle beraber milli mücadele ruhunun günümüzdeki yansımasıdır. Savaş zamanının yokluklarıyla mücadele eden atalarımızın bize emanet ettiği ve biz gençlerin sahip çıktığı vatan topraklarımızı, milletimizi korumak ve yüceltmek için yerli ve milli mühendislik hamlesiyle dünyada örneğine az rastlanan TCG Anadolu gemimizle yol alıyoruz. Atatürk'ün açtığı hedefe gösterdiği yolda gitmemize ve bu vesileyle bizlerin bayramı olan 19 Mayıs'ı bu denli manalı bir rotada ve gemide kutlamamıza ve bu duygu yüklü anları yaşamımıza olanak sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

TCG Anadolu gemisinde yolculuk yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Şevval Şahin ise duygularını şöyle açıkladı:

"Daha önce çeşitli savunma sanayi akademisi projelerinde aktif rol almış, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kamp liderliği yapmış bir genç olarak, tüm bu birikimlerime rağmen bu denli anlamlı ve özel bir etkinlikte ilk kez yer almanın gururunu yaşıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere çizdiği yolda ilerlerken, bu kıymetli 19 Mayıs gününü böylesine özel bir atmosferde, milletimizin gurur kaynaklarından biri olan TCG Anadolu üzerinde kutlamak, unutulmaz ve duygu dolu bir deneyim oldu. Bu anlamlı imkanı bizlere sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum."

Gençleri taşıyan TCG Anadolu Gemisi, 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşacak. Gençler, Samsun'da düzenlenecek olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programlarına katılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Üniversiteli Gençler, TCG Anadolu ile 19 Mayıs Yolculuğunda - Son Dakika

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