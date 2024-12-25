UNRWA\'dan Gazze Uyarısı

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NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI, 25 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), " Gazze'deki sağlık ve yaşam koşulları insanlık dışı" açıklamasını yaptı.

UNRWA eylül ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Lağım suları sokaklara sızarken Gazze'nin orta kesimlerinde çöp dağları birikiyor" ifadelerine yer verdi.