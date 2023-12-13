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UNRWA Genel Komiseri: Ortaklarımızı dikkatli olmaya çağırıyorum - Son Dakika
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UNRWA Genel Komiseri: Ortaklarımızı dikkatli olmaya çağırıyorum

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Filistinli mültecilere yardım sağlayan kuruluşa yapılan yardımın kesilmesi ve karalama kampanyalarıyla ilgili olarak ortaklarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Lazzarini, Gazze'deki insani yardımın çökmenin eşiğinde olduğunu ve Filistinli mültecilerin adil bir çözüme ihtiyaç duyduğunu belirtti.

UNRWA Genel Komiseri: Ortaklarımızı dikkatli olmaya çağırıyorum
13.12.2023 - 20:21,
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Ortaklarımızı dikkatli olmaya ve çarpıtılmış bilgilerle hareket etmemeye çağırıyorum." dedi.

Lazzarini, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve İsviçre'nin ev sahipliğinde yapılan "Küresel Mülteci Forumu 2023" kapsamında düzenlenen oturumda konuştu.

İsviçre'nin, kuruluşa yapılan yardımı kesme hamlesine değinen Lazzarini, "Filistinlileri ve onlara yardım sağlayanlarla koruyanları hedef alan karalama kampanyaları nedeniyle dehşet içindeyim." dedi.

Lazzarini, bazı ortaklarının "yanlış bilgilere inanmayı tercih etmesi ve UNRWA'dan şüphe duymasının üzücü olduğunu" ifade ederek "Ortaklarımızı dikkatli olmaya ve çarpıtılmış bilgilerle hareket etmemeye çağırıyorum." diye konuştu.

UNRWA'nın faaliyetlerinden söz eden Lazzarini, Gazze'deki insani yardımın, "çökmenin eşiğindeki UNRWA'ya bağlı olduğunu" kaydetti.

Lazzarini, Gazze'deki kişilerin "seçeneklerinin ve zamanlarının tükendiğini" söyleyerek, "Filistinli mültecilerin yalnızca yardıma değil adil bir çözüme ihtiyacı var. Bugün, uluslararası toplum tarafından terk edilmiş hissediyorlar." ifadelerini kullandı.

Gazze'de "acil ateşkes ve işgalin sonlandırılması" çağrısı yapan Lazzarini, "geç kalınmadan yardımların yapılması için şartların sağlanmasını" istediğini belirterek, "Uluslararası hukuk seçici davranamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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