Ünye'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde ağaçtan düşen kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Kuşçu'nun (65) Saraçlı Mahallesi'ndeki bahçesinde incir toplamak için çıktığı ağaç devrildi.
Kuşçu'yu bir süre sonra yerde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kuşçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince patika yoldan nakil aracına taşınan cenaze, Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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