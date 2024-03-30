Ürdünlüler İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınlarında Gazze'ye destek gösterisi düzenledi - Son Dakika
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Ürdünlüler İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınlarında Gazze'ye destek gösterisi düzenledi

Ürdün'de binlerce kişi, İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınlarında Gazze'ye destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, Büyükelçilik kapatılmasını ve barış anlaşmasının iptal edilmesini talep etti. Ürdün, İsrail'in saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini geri çağırmış ve İsrail'in Amman Büyükelçisinin dönmesine izin vermeyeceğini duyurmuştu. Gazze'de ise insani felaket yaşanıyor, uluslararası çevreler ateşkes ve insani yardımların artırılması çağrısında bulunuyor.

30.03.2024 04:57  Güncelleme: 04:59
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Ürdün'de binlerce kişi, İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınlarında Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.

Ürdünlüler, İsrail'in Amman Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önündeki gösterilerini 6'ncı gününde sürdürdü.

"İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınayan sloganlar" atan göstericiler, İsrail'in Amman'daki Büyükelçiliğinin kapatılmasını istedi.

Göstericiler ayrıca, İsrail'le 1994'te imzalanan barış anlaşmasının iptal edilmesini talep etti.

Ürdün, 1 Kasım 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini geri çağırmış, protestolar sonrası ülkesine giden İsrail'in Amman Büyükelçisinin dönmesine de izin vermeyeceğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdünlüler İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınlarında Gazze'ye destek gösterisi düzenledi - Son Dakika

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