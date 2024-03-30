Ürdünlüler İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınlarında Gazze'ye destek gösterisi düzenledi

Ürdün'de binlerce kişi, İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınlarında Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.
Ürdünlüler, İsrail'in Amman Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önündeki gösterilerini 6'ncı gününde sürdürdü.
"İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınayan sloganlar" atan göstericiler, İsrail'in Amman'daki Büyükelçiliğinin kapatılmasını istedi.
Göstericiler ayrıca, İsrail'le 1994'te imzalanan barış anlaşmasının iptal edilmesini talep etti.
Ürdün, 1 Kasım 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini geri çağırmış, protestolar sonrası ülkesine giden İsrail'in Amman Büyükelçisinin dönmesine de izin vermeyeceğini duyurmuştu.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.
Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ritimde Öğretmenler Müzik ve Dans Topluluğu bünyesindeki 30 öğretmen, mani söyleyip davul, darbuka ve bendir çalarak vatandaşları sahura uyandırdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 2022 yılında kurulan topluluk üyesi 30 öğretmen, ramazan ayında sahurda davul çalınması ve mani okunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplandı.
Çorum'un Buharevler Mahallesi İlim Yayma Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, polis aracıyla motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çorum'da polis aracıyla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Buharevler Mahallesi İlim Yayma Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet S. İdaresindeki 19 AB 259 plakalı motosiklet ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip otosu çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
New York'un metro sistemine entegre edilecek yeni bir yapay zeka tabanlı silah tespit sistemi, metropolün güvenliğini artırmak için test edilmeye başlanıyor. Bu girişim, Belediye Başkanı tarafından duyuruldu ve yolculara güvenlik hissi vermeyi amaçlıyor. Sistem, istasyonlardaki dönüş kapılarında konumlandırılacak ve bir kişi silah taşıyorsa bunu tespit edecek. Yapay zeka, algılanan bilgileri değerlendiriyor ve şüpheli bir nesne bulduğunda alarm veriyor. Bu teknoloji, tüm yaygın silahların imzalarını tanıyabiliyor. Testler üç ay sonra başlayacak ve süreçte diğer tedarikçilerin sistemleri de değerlendirilecek.
Muş'un Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Çallıdere köyünde bir kadın, muhtar adayı oldu. 27 yaşındaki Bahar İncesu, köydeki sorunları çözmek ve gençlere yol göstermek amacıyla adaylığını ilan etti. İncesu, seçimle ilgili bilgileri almak üzere İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İncesu, ailesinin onayını aldıktan sonra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimde muhtar adayı olacağını söyledi. Ayrıca, köyün yol sorununu çözmek için çalışmalar yapacağını ve gençlere devlet teşviklerini getirmek için çaba göstereceğini belirtti.
Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin olumsuz bir duruma yol açmadığı belirtildi. Deprem sonrası bazı vatandaşların evlerinden dışarı çıktığı görüldü.
AFAD, Elazığ merkezinde saat 03.25'te meydana gelen depremin 13.83 kilometre derinlikte ve 4.7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. AFAD tarafından yapılan açıklamada, saha tarama çalışmalarının devam ettiği ve etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinin iletilmiştir.
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