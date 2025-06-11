Ürdün'den Ben-Gvir'e Sert Tepki

Ürdün, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınayarak, Tel Aviv'i bu provokasyona son vermeye çağırdı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ben-Gvir'in İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi şiddetle kınandı.

Açıklamada, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi "uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali, kabul edilemez bir tırmanış ve işgalci güç olarak varlığını sürdüren İsrail'in derhal durdurmasını gerektiren kabul edilemez bir provokasyon" olarak değerlendirildi.

Bakanlığın açıklamasında, Ürdün'ün, aşırılıkçı Bakan Ben-Gvir'in kabul edilemez baskınlarını, Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan saldırıları kolaylaştıran İsrail polisinin, namaz kılanların Mescid-i Aksa'daki Harem-i Şerif'e girişine kısıtlamalar getirmesini kesin bir dille reddettiği ve şiddetle kınadığı vurgulandı.

Bunun "Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölmeye yönelik bir girişim yoluyla, Mescid-i Aksa'daki tarihi ve hukuki statükonun açık bir ihlali ve onun kutsallığına yönelik bir saygısızlık" olduğu belirtilen açıklamada, bütün bu uygulamaların, Doğu Kudüs'ün İsrail'in egemenliği altında olmayan, işgal altındaki bir şehir olduğu gerçeğini ortadan kaldırmadığı ifade edildi.

Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik bu kışkırtıcı ve yasa dışı ihlallerin devam etmesinin olumsuz sonuçları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, işgalci güç olarak varlığını sürdüren İsrail'e, Ben-Gvir'in, "İsrail hükümetinin tehlikeli tırmanışı sürdürmeyi amaçlayan aşırılıkçı politikasının devamı niteliğindeki" tüm kışkırtıcı eylemlerini durdurması çağrısı yapıldı.

Mescid-i Aksa'nın, 144 dönümlük alanıyla yalnızca Müslümanlara ait bir ibadethane olduğunun yinelendiği açıklamada, Ürdün Vakıflar İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin, Mescid-i Aksa'nın işlerini yönetmek ve girişleri düzenlemek konusunda münhasır yetkiye sahip tüzel kişi olduğu vurgulandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bugün İsrail polisinin koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Ben-Gvir, birçok Arap ve İslam ülkesinden gelen şiddetli eleştirilere rağmen Aksa'nın avlularına baskınlarını tekrarlamayı sürdürüyor.

Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden önceden onay alındıktan sonra gerçekleştiriliyor.

Ben-Gvir, 2022 yılının sonunda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine başlamasından bu yana Mescid-i Aksa'ya birden fazla kez baskın düzenledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'ın bulunduğu bir grup siyasetçi, 27 Mayıs'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirmişti. O dönemde bu baskın, Filistin ve Arap ülkeleri tarafından geniş çapta kınanmıştı.

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı nefreti kışkırttığı için İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e karşı yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ürdün, Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor

Ürdün, 26 Ekim 1994'te İsrail'le imzaladığı Vadi Arabe Anlaşması kapsamında Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor. Aynı anlaşmanın 9. maddesinde, "İsrail'in Ürdün Haşimi Krallığı'nın Kudüs'teki kutsal mekanlardaki mevcut durumuna saygı duyması" öngörülüyor.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Statükoya göre, fanatik Yahudilerin Aksa'da ibadet etmesine izin verilmemesi gerekiyor ancak söz konusu gruplar, sık sık İsrail polisi korumasında Aksa'ya baskın düzenliyor.