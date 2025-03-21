Ürdün'den Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Ürdün'den Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Ürdün Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması ve insani yardımın sağlanması için acil ateşkes çağrısında bulundu.

21.03.2025 16:06
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AMMAN, 21 Mart (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, Gazze'de acil bir ateşkes ihtiyacını vurgulayarak, İsrail'in saldırılarını durdurması ve sınır kapılarının insani yardımlara yeniden açılması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre Safedi, bazı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına yeniden başlamasının ve insani yardımların ulaştırılmasını engellemesinin felaketle sonuçlanacağı uyarısında bulundu. Acil ve kalıcı bir ateşkese duyulan ihtiyacın altını çizen Safedi, silahlı çatışmaların yeniden başlamasını ve İsrail'in bölgeye gıda yardımlarını durdurarak bunu bir silah olarak kullanmasını güçlü şekilde kınadı.

Görüşmelerde insani yardımlara erişimin kolaylaştırılması ve bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik bölgesel ve uluslararası çabalar da ele alındı. Safedi, İsrail'in Batı Şeria'da aldığı yasadışı tedbirler konusunda da uyarıda bulunarak bu adımların bölgedeki istikrarı daha da bozabileceğine dikkat çekti.

Safedi, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ve Avusturya'nın göreve yeni atanan Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.

Safedi, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georgiev ile yaptığı görüşmede iki gün önce İsrail'in Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi'ne düzenlediği saldırıda Bulgaristan vatandaşı olan bir ofis görevlisinin öldürülmesini kınadığını ifade etti.

Bulgaristan'a ülkesi adına taziyelerini ileten Safedi, İsrail'e Gazze'deki uluslararası kuruluş ve görevlilerin güvenliğini güvence altına alma çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua

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