Ürdün'den Gazze'ye Protez Bacak Desteği

GAZZE, 18 Eylül (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde Ürdün'ün kurduğu bir sahra hastanesinde bir ampute hastasına protez bacak takmaya hazırlanan bir doktor, 17 Eylül 2024.
Ürdün, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de uzuv yaralanmalarında yaşanan benzeri görülmemiş artışın ardından, ampute hastalarına destek olmak amacıyla bir girişim başlatmıştı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
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